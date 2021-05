Denunciato nel 2011, in carcere per violenza sessuale di gruppo

CREMONA - Denunciato nel 2011, è stato arrestato ieri dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cremona in esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona: l'uomo, un 47enne di Cremona, deve scontare una pena di tre anni per violenza sessuale di gruppo. Dieci anni fa - stando ai racconti della vittima e alle dichiarazioni dei testimoni - aveva abusato di una ragazza insieme ad un amico, al termine di una serata in un pub.

I due uomini avevano proposto alla giovane, che era stata nel frattempo fatta ubriacare, di trascorrere il resto della notte a casa dell’arrestato. Giunti nell’abitazione, la ragazza, non più lucida a causa dell’abuso di alcol, aveva subito violenza sessuale da parte dei due uomini senza riuscire ad opporsi né a scappare. Solamente dopo che i due si erano addormentati, la giovane è riuscita a chiamare aiuto ed uscire in strada dove intanto era giunto un suo amico che l’aveva accompagnata dai carabinieri per denunciare l’accaduto.