Processo per violenza sessuale, datore di lavoro assolto

CREMONA (28 aprile 2021) - In nome del popolo italiano, il Tribunale assolve perché il fatto non sussiste...». E lei, 22 anni, scoppia in un pianto irrefrenabile, perché i giudici non le hanno creduto. Hanno creduto al suo ex datore di lavoro, 65 anni, il capo che l’aveva assunta al bar e che dietro il bancone «prima mi ha palpeggiato più volte il sedere, dicendomi che avevo ‘un bel c...’, poi ha infilato la mano tra il maglione e la canottiera, mi ha palpato il seno. E mi ha anche dato dei baci sul collo». Il 22 febbraio del 2018, smontato il turno alle nove di sera, la giovane barista si era precipitata dai carabinieri e denunciato il capo. Sul banco degli imputati lo ha portato l’accusa di violenza sessuale per avere «con azione repentina palpeggiato i seni ed i glutei».

«Io rispetto la sentenza, leggeremo la motivazione e andremo avanti». Lo sconforto dell’avvocato di parte civile Massimo Tabaglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO