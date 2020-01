Pitbull attacca e sbrana un cane: denuncia

PERSICO DOSIMO (12 gennaio 2020) - Un pitbull in libertà ha attaccato un altro cane: i morsi inferti hanno causato lesioni talmente gravi che hanno costretto il veterinario a sopprimere l’animale ferito per non farlo ulteriormente soffrire.

Lo sconcertante episodio è storia di giovedì verso le 16 nell’area vicino al cimitero di Persichello, una zona tranquilla dove c’è anche un ampio parcheggio, scelta da molti proprietari di cani del paese per far sgambare i propri amici a quattro zampe. E ieri mattina la proprietaria del cane aggredito ha sporto denuncia presso i carabinieri della stazione di Vescovato. Nel frattempo il veterinario che ha preso in cura Ares, un meticcio di 13 anni, ha avvertito i veterinari dell’Asl.

