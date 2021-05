Vaccini over 50, in Lombardia 450 mila appuntamenti fissati

MILANO - Sono 438.675 le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 effettuate fino alle 18 di oggi dai cittadini lombardi nelle modalità messe a disposizione dalla Regione. Lo conferma l’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia. «Un risultato straordinario: in meno di 24 ore hanno già prenotato e fissato un appuntamento circa 450.000 cittadini» fa sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, illustrando un risultato che lui stesso definisce un «record per una regione che continua a rispondere in maniera pronta e decisa all’appello di vaccinarsi. Mi complimento con tutti coloro che permettono questo risultato e ai lombardi dico 'avanti così'».

In pratica quasi un terzo degli aventi diritto del target 50-59 anni ha già un appuntamento per la prima somministrazione. "Ricordo anche - continua Fontana - che abbiamo abbondantemente superato i 4 milioni di dosi somministrate e oltre 1 milione di lombardi, il 10% dei residenti, ha completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose». «Speriamo che presto l’Europa - conclude Fontana - riesca a garantirci più dosi affinché i nostri hub possano lavorare al massimo delle proprie potenzialità». Sono 145.413 le prenotazioni (pari al 33,15%) che riguardano l'Ats di Milano, seguita dall’Ats Brianza (72.728), Ats Insubria (69.413), Bergamo, Brescia e Val Padana. I centri vaccinali che hanno ricevuto il maggior numero di prenotazioni sono quelli di Malpensa Fiere (23.312), Parco Esposizioni Novegro (17.240), Fiera di Brescia (17.019), Fiera Milano City (16.154), Varese (13.599), Drive Through Trenno (12.229) e Ospedale di Vimercate (11.926).

"Se avessimo più vaccini, potremmo chiudere la campagna anticipatamente": il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha detto arrivando alla Scala. "Abbiamo abbondantemente superato i 4 milioni di dosi somministrate e oltre un milione (1.118.992) di lombardi, il 10% dei residenti, ha completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose». «Speriamo che presto l’Europa - ha concluso - riesca a garantirci più dosi affinché i nostri hub possano lavorare al massimo delle proprie potenzialità».