Vaccinazioni, Cremona è la provincia più virtuosa

CREMONA - Dopo un inizio complicato, legato alla scarsità dei vaccini, ma soprattutto alle difficoltà di prenotazione legate alla piattaforma Aria - poi sostituita da Poste -, la campagna vaccinale in Lombardia sta definitivamente decollando. E la verità arriva dai numeri. Secondo i dati aggiornati al 3 maggio nella regione sono state somministrate 3.627.807 vaccini (2.610.119 prima dose e 1.017.688 seconda dose). E Cremona risulta essere la provincia più virtuosa: con il 35,5% di vaccinati (almeno con la prima dose) è in testa alla classifica regionale. In buona sostanza più di un cremonese su tre è stato vaccinato. Dopo Cremona le province sul podio sono Bergamo e Lecco; la provincia che chiude la classifica è Monza e Brianza con solo il 27,3% dei cittadini che hanno ricevuto almeno una dose. Venendo alle categorie raggiunte dalla vaccinazione la percentuale maggiore, ovviamente, sono quelle degli over 80. Seguono le fasce d'età fra 70 e 79 anni e fra 60 e 69.

