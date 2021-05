Quattro rapine in città, cresce la paura

CREMONA - In poco più di una settimana a Cremona si sono registrate quattro rapine, una sola andata fallita. E in città i cremonesi non sono tranquilli. In corso le indagini delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, per identificare i due incappucciati che hanno colpito in pieno giorno.

La prima rapina risale al 26 aprile nel primo pomeriggio in via Palestro. Il 30 aprile i colpi sono addirittura due: il primo in via Aselli (fallito), poi in via Ottolini. L’ultimo è dell’altro giorno, in via Palio dell’Oca.

I banditi l'hanno presa per il collo e l'hanno minacciata con un coltello alla gola, tentando di sottrarle la borsetta

La vittima del colpo fallito in via Aselli è Anna Melega, sorella di Agostino che ha raccontato il fatto su Facebook. «Mia sorella Anna è stata aggredita da due delinquenti, tutti vestiti di nero, all'inizio di via Aselli, nei pressi del Bar Dolomiti. I banditi l'hanno presa per il collo e l'hanno minacciata con un coltello alla gola, tentando di sottrarle la borsetta. Anna ha cominciato ad urlare a più non posso, nel mentre i due farabutti insistevano a tirare la presa, nel loro torbido ed ignobile assalto ad una donna sola. In questo squallido scenario, in pieno centro cittadino, non si è affacciato nessuno da qualche balcone o finestra. Anna era come se si trovasse in mezzo a un deserto e non all'ombra del Torrazzo. Ed il suo animo era tutto riassunto in quell'urlo senza fine, nella vana richiesta di un aiuto. Poi i banditi si sono stancati di quel gioco infame e sono corsi via. Lascio ai lettori tutte le considerazioni del caso. Meditate gente, meditate...».

Una testimonianza che fa venire i brividi, fortunatamente la signora Anna non è rimasta ferita anche se sicuramente segnata da quest'esperienza.