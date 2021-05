Ciclista investita, grande spavento in via Persico

PERSICO DOSIMO - Pochi minuti prima delle 20 stava spingendo la sua bicicletta a mano, probabilmente nell'intenzione di attraversare la strada, all'altezza di Villa Calciati, quando è stata urtata da un'auto in transito lungo via Persico: la donna è piombata sull'asfalto, ferita. E la chiamata ai soccorsi è scattata immediata. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, insieme a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vescovato: la ciclista - una rumena di 34 anni - era stesa a terra, accanto alla sua bici rossa coricata sul ciglio della strada. I sanitari, dopo aver verificato le condizioni della donna, l'hanno trasportata in ospedale in codice giallo. Se la caverà.

La dinamica dello scontro resta da chiarire, ma in base ad una prima ricostruzione pare che la ciclista fosse scesa dalla sella per raggiungere la pista ciclabile sul lato opposto della strada. A quel punto deve essere bastato un passo azzardato per innescare l'urto. Che solo per un caso fortuito non ha avuto conseguenze ben più gravi. A bordo dell'auto - una Citroen - entrata in collisione con la due ruote c'era una donna: è stata proprio lei a contattare i soccorsi.