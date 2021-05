Il comune di Sospiro da oggi è 'Covid free'

SOSPIRO - Il paese è Covid free: da oggi nessuno dei cittadini di Sospiro risulta contagiato. Lo annuncia il sindaco del comune alle porte di Cremona, Fausto Ghisolfi, in una lettera indirizzata a tutta la popolazione: "Cari concittadini, vorrei condividere insieme a ciascuno di voi una bella notizia, con forte senso di liberazione. Lo dico sommessamente nella speranza che la situazione sia duratura: da oggi 7 maggio siamo liberi dai contagi. Nel Comune di Sospiro nessun positivo fra i residenti", scrive Ghisolfi.

La lettera prosegue così: "Rivivo l'angoscia di un anno fa: iniziammo l'8 marzo con due persone positive; l'8 maggio 2020 i contagi erano ben 60; due mesi fa, il 3 marzo, eravamo nel picco della terza ondata con 28 casi. Oggi finalmente siamo a ZERO. Rimane lo sgomento e la tristezza per le persone care, tante, che non ce l'hanno fatta e ci hanno lasciato. È nostro dovere ricordarle e onorarle. Ringrazio tutti per la correttezza dei comportamenti, per la pazienza, il senso civico e responsabilità dimostrata. Siamo consapevoli che l'obbiettivo raggiunto potrebbe non essere definitivo: serve ancora l'impegno a mantenere i comportamenti adeguati al momento: evitare gli assembramenti, curare il distanziamento, indossare la mascherina, SEMPRE. Grazie a tutti".