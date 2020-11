Sicurezza, convivenza civile, ambiente e qualità della vita

SOSPIRO (8 novembre 2020) - Sicurezza, corretta e responsabile convivenza civile, tutela del patrimonio pubblico, dell’ambiente e della qualità della vita. Questi i principali temi oggetto del “Regolamento di Polizia Locale e per la convivenza civile” del Comune di Sospiro che entrerà in vigore il prossimo 29 novembre.

"Il regolamento – spiega il sindaco Fausto Ghisolfi – è un efficace strumento a supporto della attività di controllo svolta dalla nostra vigilessa Jessica Bernardi. In particolare, vogliamo contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, un problema recentemente riscontrato con una certa frequenza. Il regolamento inoltre serve per disciplinare anche la mancata raccolta delle deiezioni canine e, in generale, per intervenire a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini mediante azioni sanzionatorie di presidio e di prevenzione".

