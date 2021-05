Mallardo vuole suicidarsi, ora è sorvegliato a vista

PARMA - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Patrick Mallardo, il 19enne di Parma, reo confesso dell’omicidio di Daniele Tanzi, coetaneo di Casalmaggiore. Il gip Sara Micucci si è presa 48 ore di tempo per confermare il fermo. Nel frattempo gli avvocati di Mallardo, Francesco Savastano di Parma e Alessio Barboni di Guastalla, prepareranno la strategia difensiva. Mallardo è in uno stato di shock e ha già manifestato la volontà di suicidarsi, per questo è sorvegliato a vista.