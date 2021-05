Centro Padane, conti in ordine e Scuri confermato alla presidenza

CREMONA – Conti in ordine e nuovo Cda, con Fabrizio Scuri confermato alla presidenza, per Centro Padane Srl, la società fondata nel 2018 dalle Province di Cremona e Brescia con l'obiettivo di supportare le amministrazioni locali nella gestione, direzione lavori e pianificazione di opere stradali e di edilizia pubblica, nella manutenzione straordinaria delle strade e nella definizione di progetti di smart road.

LA SQUADRA E IL BILANCIO. Alle 15.30 di oggi, venerdì 7 maggio, si è tenuta l’assemblea ordinaria dell’azienda, che ha approvato i conti e nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società, il cui capitale è controllato dalle due Province (che detengono il 97,46 per cento delle azioni). Alla presidenza (che, secondo i patti parasociali, spetta a Brescia) è stato confermato Fabrizio Scuri, mentre Cremona - dove ha sede la società - ha indicato Elena Bernardini e Bruna Gozzi. Come revisore dei conti è stato invece rinnovato Carlo Fogliata. Contestualmente l’assemblea ha approvato il bilancio 2020, che segnala - oltre a un leggero utile - un aumento del fatturato del 32 per cento (da 1,053 milioni a 1.387) e del Margine Operativo Lordo (+61%). Una crescita dovuta alle diverse commesse affidate alla società, unità all’attenzione ai costi. Si segnala inoltre che - nell’ultimo anno - l’azienda ha assunto e il personale dell’ufficio tecnico (diretto dall’ingegner Roberto Salvadori) è passato a 10 unità.

IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE. “L’obiettivo – ha sottolineato il presidente Scuri illustrando il nuovo Piano industriale – è quello di arrivare entro tre anni a ricavi per 3,5 milioni, con ricadute dirette sui territori per 150 milioni di euro (valore di realizzazione delle opere). Non è un sogno, ma un progetto concreto che si bassa sulla crescente collaborazione con le Province e gli enti locali, di cui Centro Padane Srl è (e vuole essere sempre di più) il braccio operativo. Ringrazio i nuovi soci e le Province per la fiducia che continuano ad accordarci”. Il presidente della provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, ha aggiunto: “Quella di Centro Padane Srl è una grande sfida che stiamo vincendo. Grazie a questo strumento, che ormai è una solida realtà, abbiamo già realizzato importanti opere, con benefici evidenti per la comunità e per i cittadini in termini di velocità realizzativa ed efficientamento dei costi, mantenendo gli standard qualitativi al massimo livello grazie al controllo pubblico”.