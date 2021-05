Sparatoria, individuato il ferito a Crotta d'Adda

PIZZIGHETTONE - I carabinieri - in azione dopo la sparatoria in aperta campagn - hanno individuato in località Caselle di Crotta d'Adda la persona ricercata. Si tratta di un uomo, di origine marocchina e residente nel Casertano, che avrebbe subito un'aggressione, e probabilmente anche un pestaggio. Le sue condizioni sono in corso di accertamento, un'ambulanza della Croce Bianca Casalese lo trasporterà a breve in ospedale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Pizzighettone, sul posto personale del 118. Attuati posti di blocco all'ingresso di Ferie e della deviazione per Regona: la strada è chiusa.

All'inizio le ricerche erano concentrate tra le località Fornace e S. Eusebio, territorio di Pizzighettone ma in aperta campagna. A supporto delle pattuglie anche un elicottero.

Seguono aggiornamenti