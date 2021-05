Sparatoria, carabinieri in campo

PIZZIGHETTONE - I carabinieri - in azione dopo la sparatoria in aperta campagna - hanno individuato in località Caselle di Crotta d'Adda la persona ricercata. Si tratta di un uomo, di origine marocchina e residente nel Casertano, che avrebbe subito un'aggressione, e probabilmente anche un pestaggio. Le sue condizioni sono in corso di accertamento, un'ambulanza della Croce Bianca Casalese lo trasporterà a breve in ospedale.