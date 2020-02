Pedro in Tv dalla D'Urso

SONCINO (11 febbraio 2020) - «Ha fatto bene Amadeus a cacciarti dallo studio. L’avrei fatto anch’io». Non c’è andata leggera Barbara D’Urso, conduttrice del popolare talk show di gossip targato Mediaset col suo ospite speciale Pedro Valti. Il soncinese, reso popolare dal tormentone «per me è la cipolla» dato proprio in risposta al presentatore ravennate durante una puntata de L’Eredità del 2005, si è difeso con l’arma dell’ironia in studio e ha chiuso la puntata col celebre motto.

E’ sempre più sulla cresta dell’onda Pedro, imprenditore e personaggio televisivo di Soncino: ora anche la regina del nazionalpopolare, Barbara D’Urso, ha deciso di dedicare spazio sul piccolo schermo alla sua storia.

Il 49enne della città murata, ospite nella puntata di fascia pomeridiana de Non è la D’Urso Live, ha ricordato l’episodio che lo consacrò al grande pubblico.

Mediaset, infatti, ha trasmesso la famosissima clip video, che sui social ha collezionato in 15 anni centinaia di migliaia se non milioni di visualizzazioni, in cui Amadeus, allora conduttore del quiz show più in voga della Rai, chiede a Valti di abbandonare lo studio. Il qui pro quo fra i due era sorto dopo che il soncinese decise di rispondere in modo pungente e sarcastico alle domande poste dal conduttore, irritandolo. Nei giorni scorsi Pedro è tornato alla ribalta presenziando a Sanremo dove, alle porte dell’Ariston, ha invitato il vecchio rivale a un confronto di riappacificazione [LEGGI].

