Pedro a Sanremo: «Amadeus, facciamo pace»

SONCINO (7 febbraio 2020) - Pedro Valti, nome d’arte dell’influencer soncinese Giampietro Vailati, torna a far scalpore sul web e in tv. Lo storico rivale di Amadeus, conosciuto col tormentone di «per me è la cipolla» nato proprio dopo la famosa lite in diretta col presentatore a L’Eredità, è in missione al Festival di Sanremo: l’obiettivo? Far pace col conduttore ravennate e superare le vecchie diatribe. Certo, lo provoca bonariamente come ha sempre fatto, stavolta con tanto di cartelli, ma allo stesso tempo lo difende a spada tratta dalle recenti accuse di sessismo: «Polemiche strumentali, non voleva offendere nessuno secondo me. Mi farebbe piacere incontrarlo all’Ariston perché è ora di chiudere una vecchia storia e andare avanti entrambi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO