Bufera su Burgazzi, lo sdegno di Galimberti

CREMONA (11 dicembre 2019) - Non si è fatta attendere la reazione di sdegno del sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, relativa al post su Fb pubblicato dal segretario cittadino della Lega, Pietro Burgazzi [leggilo qui]

Così il sindaco Galimberti: «Così, proprio così, con queste parole il consigliere comunale e presidente della Commissione Vigilanza di #cremona, ha commentato su Facebook una foto di alcune donne di colore che manifestano a Napoli, pubblicata da rassegneitalia.info. E’ un commento che offende tutte le donne innanzitutto, che offende le donne e le persone di colore, che offende chi manifesta pacificamente le proprie idee. Dietro a questo commento c’è violenza, c’è brutalità, c’è volgarità, ci sono stereotipi. C’è anche la volontà di ferire senza conoscere. A prescindere. Trovo grave che una persona, chiunque sia, possa scrivere così. Trovo gravissimo che lo faccia un uomo delle istituzioni. Esprimere le proprie idee non corrisponde a esprimere odio. Sbagliato sempre, pericoloso sempre, da condannare sempre. L’odio, e vengo dalla manifestazione a #Milano con Liliana Segre, non ha futuro!»

Non poteva mancare la reazione delle Sardine di Cremona: «Saremo in piazza della Pace il 20 dicembre anche per questo. A favore della non violenza, di una politica meno urlata e più pensata, il rispetto, l'uguaglianza tra le persone, l'antirazzismo e l'antifascismo, la pace, la legalità, l'accoglienza e la fratellanza. Anche a Cremona ci sarà piazza gioiosa, colorata, per affermare che è possibile una nuova civiltà e una nuova umanità e che insieme si può costruire un mondo migliore. L'odio non ha futuro... Lo gridiamo anche noi!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO