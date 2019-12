Post sulle 'sardine nere', Burgazzi nella bufera

CREMONA (11 dicembre 2019) - Bufera su Pietro Burgazzi, segretario della Lega cittadina, per il post sul suo profilo Fb dove condivide l'articolo di RI (Rassegne Italia) con fotografia della manifestazione di donne di colore in corteo definite "sardine nere per difendere i diritti di clandestini e immigrati". Ma è soprattutto il commento social di Burgazzi che sta scatenando le reazioni di indignazione: «Quando non battono, nuotano».

