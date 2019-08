Sfida mortale: ragazzini si sdraiano in mezzo alla strada

CASTELVERDE (22 agosto 2019) - Sdraiati di sera in mezzo alla strada, con le auto costrette a zigzagare per riuscire a scansarli. Ragazzi e ragazze di Castelverde hanno emulato in piazza Caduti di Celafonia una delle challenge più folli e pericolose che circolano sul web. E il sindaco Graziella Locci, informata della vicenda, è subito corsa ai ripari: «Sono al corrente dell’episodio, chiederò ai carabinieri di intensificare i controlli, soprattutto nelle ore serali». Non è chiaro se poi la prodezza fosse finalizzata a diventare una foto (o un video) da scambiarsi via Whatsapp, certo è che la scena ha spaventato e sconcertato sia gli automobilisti in transito che i residenti. La segnalazione via social di un residente ha fatto rapidamente il giro del paese e un po’ tutti, autorità comprese, sono state informate quasi in tempo reale dell’accaduto.

DI CHI E' SECONDO VOI LA COLPA? [VOTA QUI IL SONDAGGIO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO