Castelverde, sfida mortale dei ragazzini in strada: di chi la colpa?

CASTELVERDE (22 agosto 2019) - Hanno tra i 13 e i 15 anni e, quando scende la sera, mettono in scena una delle sfide più folli e pericolose: si sdraiano in mezzo alla strada e costringono le autovetture in transito a sterzare per scansarli. Una sfida mortale che ha innescato una moltitudine di commenti e polemiche. Ma secondo voi di chi è la colpa?