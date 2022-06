Caso Tamoil, Degli Angeli incalza Galimberti: "E' il momento di affiancare i cittadini"

CREMONA - "Venerdì, durante la conferenza dei servizi Tamoil, il sindaco ed il Comune di Cremona hanno la possibilità di fare finalmente una scelta netta - spiega il consigliere regionale Marco Degli Angeli (M5S) dopo la pubblicazione della notizia della nuova istanza della causa civile della Bissolati sul caso Tamoil. Il sindaco Galimberti dovrà decidere di stare finalmente dalla parte dei cittadini e dell'ambiente, oppure no. Il comune Cremona deve uscire dalla ambiguità e dalla inerzia. Non si possono ignorare i risultati delle perizie forniti dalla Bissolati, e continuare a sostenere che va tutto bene".

E poi prosegue: "Il Comune non ha mai deciso di costituirsi parte lesa per il gravissimo danno subito dalla città a causa degli idrocarburi - sottolinea il consigliere regionale -. Non è mai troppo tardi per avviare nuovi procedimenti per mettere fine alla contaminazione, per garantire la bonifica dell'area e affiancare finalmente i cittadini a difesa dei loro diritti. Il sindaco batta un colpo e non rimanga alla finestra".