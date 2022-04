Calcio, la Pergolettese vince in casa e va ai playoff

CREMA - Pergolettese ai playoff di Serie C per la prima volta nella sua storia. I gialloblu hanno battuto per 1-0 la Pro Patria grazie a un calcio di rigore realizzato in avvio di secondo tempo da Varas e concesso per un fallo di mano di Parker sulla linea di porta. La partita è stata vera, combattuta fino all'ultimo. La Pro Patria, anche se è rimasta in 10 nell'ultimo quarto d'ora, ha spinto molto: Soncin ha fatto tre parate decisive e alla fine la Pergolettese ha portato a casa questa fondamentale vittoria ed esce con i numerosi applausi del pubblico del Voltini.

E ora si godranno questo playoff che si disputerà domenica. L'avversario sarà da decifrare in base alla classifica: ci sono, infatti, tre squadre a pari punti e occorrerà vedere gli scontri diretti tra Triestina, Lecco e Pro Vercelli per determinare l'avversaria. Poi bisognerà attendere venerdì per vedere se alla Pergolettese, come si pensa, verrà restituito il punto e, quindi, potrà salire ancora in classifica.