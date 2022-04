Calcio, Pergolettese salva con una giornata d'anticipo

MEDA - Finisce in festa la partita a Meda tra Renate e Pergolettese. Festa per i tifosi gialloblu che esultano per la salvezza. Infatti la Pergolettese si è imposta per 2 - 1 in rimonta. Il Renate ha passato mezz'ora del primo tempo con Possenti su calcio d'angolo e la Pergolettese ha pareggiato con Mazzarani, gran tiro da fuori area con corto respinto dalla difesa. Poi in apertura di ripresa è passata in avanti con Moreo, con un colpo di testa sull'azione d'angolo: corner battuto da Mazzarani, cross di Bariti e colpo di testa vincente di Moreo. Dopodiché i gialloblu hanno mantenuto il vantaggio senza praticamente rischiare nulla e in contropiede avrebbero potuto arrotondare il bottino. Pergolettese salva con una giornata d'anticipo, chi l'avrebbe detto!