Desalu, Veronica e i valori che hanno cresciuto un grande campione

CASALMAGGIORE - Il logo di Tokyo 2020 bianco dietro al mucchio di medaglie sparse sul letto. Quasi a significare come l’oro che ha consacrato Fausto Eseosa Desalu alla storia dell’atletica italiana, insieme a Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta nella staffetta 4x100, sia il risultato di un lungo percorso fatto di sacrificio e successi. È stato però fondamentale il rapporto con sua mamma, Veronica Ibi, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Ed è proprio lei la prima persona al quale l’atleta ha dedicato i suoi primi pensieri. «Devo ripagare mia mamma di tutti i sacrifici che ha fatto. È lei che mi ha insegnato tutti i valori», ha detto Fausto durante un’intervista in Giappone. «Davvero?» ha detto sorpresa e commossa Veronica.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI