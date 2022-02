Code sul Ponte Po e senso unico alternato

CASALMAGGIORE - Da oggi, come anticipato nei giorni scorsi, sono iniziati i lavori per le verifiche al sistema di monitoraggio del ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno. Squadre di operai sono al lavoro sulla corsia in direzione Parma, mentre il traffico procede a senso unico alternato, governato da movieri alle estremità del lungo cantiere. L’Anas ha reso noto che i lavori dovrebbero protrarsi sino a lunedì prossimo. Il limite di velocità è di 30 chilometri orari. Nelle ore di punta si creano file alle due estremità del ponte.

PHOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI