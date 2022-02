Piccola tromba d'aria: danni agli alberi e agli edifici

SONCINO - Una piccola tromba d’aria si sta abbattendo dalla prima mattinata su Soncino, causando danni alle alberature ma anche agli edifici, in particolare nel centro storico dove due strutture abitative hanno subito il crollo dei calcinacci, una terza ha visto parte del muro sgretolarsi sotto i colpi del vento. Fortunatamente, al momento del distacco nessun passante è rimasto coinvolto. I disagi più seri in via dei Mercanti, sui bastioni e in via Matteotti. Le strade nel frattempo si stanno rapidamente svuotando. In allerta la Protezione Civile il Grifone. In diverse aree residenziali si sono verificate anche interruzioni di corrente.

Gli operai del Comune sono intervenuti all’imbocco della Melotta dove un tronco stava bloccando la circolazione.