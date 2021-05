«Bacio nel vento»: il ricordo tra foto e frasi degli amici

CASALMAGGIORE - Nel posto in cui si ritrovavano spesso, quel vicolo Centauro affacciato su piazza Garibaldi, hanno affisso un cartellone rosso con dieci fotografie e alcune scritte per omaggiare il loro amico Daniele Tanzi, il 18enne ucciso a Parma nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. I suoi amici hanno scelto come frase principale «È per te questo bacio nel vento te lo manderò lì con almeno altri cento», da un brano di Eros Ramazzotti intitolato «Sta passando novembre».