Sette finalisti per il Concorso di Scrittura FATF

CREMA - In una data non casuale si è riunita la giuria della dodicesima edizione del Concorso di Scrittura organizzato dal Franco Agostino Teatro Festival, in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Crema e con il Caffè Letterario cittadino. La riunione che ha visto i giurati riuniti attorno agli oltre cinquanta racconti partecipanti si è svolta infatti giovedì 5 maggio, una data di manzoniana memoria che ha valorizzato ancora di più la qualità dei racconti.

I testi sono stati analizzati, osservati, appuntati da Velia Polenghi ed Emanuela Groppelli in rappresentanza del FATF, da Mimma Benelli, Loretta Doldi e Giovanni Zacchetti del Comitato Soci Coop guidati di Franco Bonizzi e da Paolo Gualandris per il Caffè Letterario.

La giuria ha selezionato tre racconti tra i partecipanti alla categoria Under 14 e quattro racconti per la categoria Scrittori in Erba e ha già trasmesso i testi (ovviamente anonimi) dei finalisti al presidente di giuria Paolo Malaguti che decreterà il vincitore per ogni categoria. Dovremo aspettare la sera del 6 giugno nel chiostro del Teatro San Domenico per sapere chi saranno i vincitori e per ascoltare i brevi giudizi che Paolo Malaguti avrà scritto sui sette racconti finalisti.

Non dobbiamo invece aspettare oltre per sapere chi sono i giovani scrittori meritevoli di menzione: Edoardo Bassi della terza C della scuola media “Vailati” di Crema e Arianna Bellodi ed Emanuele Frigoli della seconda A della scuola media “Abbado” di Ombriano per la categoria Under 14 sono stati indicati come i racconti meglio scritti, più particolari ed originali.

Per gli Scrittori in Erba invece sono stati selezionati: Sofia Bignamini della classe terza I e Giorgia Gullo della classe quarta M del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Munari di Crema e Harman Kaur e Anastasia Maria Puma della classe quinta LE del Liceo delle Scienze Applicate “Galilei” di Crema.

“Un grazie di cuore va a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso, che si sono messi in gioco e ancora una volta hanno vinto una loro piccola sfida personale raccontando e raccontandosi” – chiude Gloria Angelotti, presidente FATF – Un ringraziamento alla giuria e al presidente Malaguti che incontrerà i nostri ragazzi a inizio giugno.”