Mauro Moruzzi Junior band in concerto all'ospedale di Cremona

CREMONA - Nella mattinata di domenica 17 ottobre, sul sagrato della chiesa dell’Ospedale di Cremona, la Mauro Moruzzi Junior Band ha tenuto un breve concerto aperto al pubblico. La performance, iniziata alle 11.15, ha incluso brani come “Aida” e “Notti Magiche”. «Abbiamo colto al volo l’occasione per realizzare un desiderio che abbiamo in cuore da tempo: portare la nostra musica in un luogo così caro. È stato un momento semplice ma molto significativo», affermano gli insegnanti della band. La Mauro Moruzzi Junior Band è un progetto nato a Cremona nell’autunno del 2007 dalla collaborazione tra la scuola Sacra Famiglia e l’associazione musicale Pontesound. Il legame tra questa realtà musicale e il nome di Mauro Moruzzi viene dalla profonda amicizia tra i fondatori e la famiglia dell’indimenticato musicista cremonese. «In questa esperienza, che coinvolge anche i figli e i nipoti del grande clarinettista, rivivono lo spirito e la genialità educativa e musicale che erano caratteristiche della personalità di Mauro», continuano i maestri della band. Nei 14 anni dalla sua iniziazione la Junior è arrivata a coinvolgere oltre 180 giovani, dalla quinta elementare alla terza media.