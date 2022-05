Caravaggio, alba di pellegrinaggio con il prete social

CREMA - Un'alba di pellegrinaggio con destinazione Caravaggio. Due le iniziative organizzate praticamente in contemporanea stamane.

LA PRIMA INZIATIVA

Il parroco di San Bernardino Vergonzana e Castelnuovo Don Lorenzo Roncali ha radunato i fedeli alle 5:30 nella piazza del quartiere per poi mettersi in cammino alla volta del santuario mariano, altri raggiungeranno il gruppo in auto per poi seguire le funzioni religiose nella tarda mattinata. Tra i pellegrini in cammino anche le mamme ucraine ospitate dalla comunità di Castelnuovo.

LA SECONDA INZIATIVA

Si sono invece ritrovati alle 6:30 in Piazza Giovanni XXIII i partecipanti al pellegrinaggio promosso da Comunione e Liberazione. Alcune decine di fedeli hanno prima pregato insieme al vescovo Daniele Gianotti e poi si sono messi in cammino anch'essi alla volta di Caravaggio. A metà mattinata la tappa all'oratorio di Capralba per il ristoro, prima di raggiungere il santuario.