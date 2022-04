«Un Albero per Soresina» e... per Berselli

SORESINA - «Siamo stati sempre compagni di classe. Gli avevo promesso un alberello per il compleanno, poi è successo quel che è successo. Adesso la pianta di via Inzani porterà il suo nome. Ci manchi Matteo». Sono queste le parole dedicate allo scomparso giornalista de La Provincia Matteo Berselli da Alessandro Berlonghi, volontario e ideatore dell’iniziativa «Un Albero per Soresina» che ha permesso di rinverdire la città con quasi 200 nuovi esemplari. Saranno, tra decenni, il più grande polmone verde della città.

Il progetto è nato l’anno scorso con la piantumazione di cento esemplari donati dall’Esraf, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. Poi è piaciuto così tanto ai soresinesi che è stato riproposto nell’ultima Ratatuia della Pro loco, col contributo del Comune nell’assessorato di Nicolò Mainardi e dell’Avis locale, che ha messo a disposizione gli spazi per le prenotazioni, da raddoppiare i numeri.

Tanto semplice quanto efficace e accattivante la formula: per ogni donazione la possibilità di portarsi a casa un alberello da dedicare a una persona cara, a un nuovo nato, a un parente scomparso, alla memoria di un amico. Alessandro non ha avuto dubbi. Nell’area industriale di Soresina, a fare ombra saranno le foglie di una pianta che porta il nome di chi per primo raccontò il progetto.