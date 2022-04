Perde il controllo dell'auto, 50enne trasportata in ospedale con l'elisoccorso

CASALMAGGIORE/VICOMOSCANO - Uscita di strada di una Nissan Micra alle 13,50 lungo via del Lazzaretto, che collega Vicomoscano a Fossacaprara. Protagonista una donna di 50 anni residente a Casalmaggiore che viaggiava da sola e per cause in via di verifica da parte della polizia locale di Casalmaggiore ha perso il controllo ed è finita fuori dalla carreggiata. La donna, che procedeva da Fossacaprara in direzione di Vicomoscano, è stata portata dall’eliambulanza dell'ospedale di Parma in ospedale con codice giallo. Presenti anche i vigili del fuoco di Viadana e una autoambulanza della Croce Verde di Viadana.