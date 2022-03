CREMONA - Un violino verniciato con i colori della Pace: è questo il simbolo dell'iniziativa “per la Pace e contro tutte le guerre” promosso dall'IIS “A.Stradivari” di Cremona, che si è svolto nel cortile della sede di via Colletta martedì 15 marzo alle ore 13.30.

I docenti e gli studenti del Liceo Musicale, della scuola di Liuteria e della scuola di Moda, Design e Arredo hanno così voluto ribadire che “L’Italia ripudia la guerra” con la forza espressiva dei linguaggi artistici. Le parole dall’ultimo libro di Gino Strada sugli spropositati finanziamenti all'industria bellica rispetto alle urgenze del nostro tempo (la povertà, l'ambiente, i diritti umani, la salute, solo per citarne alcune), i versi della poetessa Wislawa Szymborska “La fine e l’inizio”, le note di Imagine suonate dagli studenti del Liceo Musicale e guidate dal violino della Pace, hanno accompagnato la riflessione sui tanti conflitti, spesso dimenticati, tutt’oggi presenti in tante parti del mondo. Sulle preoccupazioni di una escalation anche atomica che potrebbe cambiare radicalmente, se non forse anche annullare, le possibilità della vita stessa sul pianeta Terra.

Il forte bisogno di trovare un senso collettivo di fronte alla situazione attuale così incerta e preoccupante ha trovato risposta in questo momento di raccoglimento in cui docenti e studenti hanno scelto di non essere solamente attori passivi di fronte alla drammaticità delle guerre, ma cittadini in grado di elaborare e manifestare una posizione pacifista con gli strumenti a loro disposizione nell’ambito scolastico: la riflessione, l’approfondimento, i linguaggi espressivi. L’iniziativa si ripeterà martedì 22 marzo presso la sede di Santa Maria in Betlem.