Pista ciclabile rossa, Galimberti: «Ecco perché funziona»

CREMONA - Dopo il dibattitto dei giorni scorsi sulla pennellata di rosso alla pista ciclabile in direzione ospedale, il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, interviene sulla sua pagina Facebook per spiegare la bontà di questo intervento.

«Qualcuno ha fatto polemica perché è rossa, qualcuno perché sarebbe poco sicura. Ora che la nuova ciclabile di via Giuseppina è stata completata e che social e media si sono scatenati, proviamo a chiarire alcuni aspetti di questa opera che abbiamo fortemente voluto come amministrazione per consentire alle biciclette di avere un percorso dedicato nel tratto centro-ospedale», scrive il sindaco Galimberti.



Perché rossa?

«Il colore rosso rende il tracciato più visibile per gli utenti della strada. Si tratta di una soluzione adottata in moltissime città europee e che ha dato notevoli benefici».

Perché sul marciapiede?

«La via Giuseppina è una strada altamente trafficata, anche da mezzi di soccorso, essendo la via dell’ospedale. I tecnici, per le dimensioni della via e la tipologia di traffico, hanno quindi ritenuto che fosse più sicuro posizionare il percorso ciclabile sul marciapiede. Una collocazione in carreggiata avrebbe ristretto troppo la strada e avrebbe creato situazioni potenzialmente pericolose in prossimità di vie laterali e parcheggi (che tra l’altro con questa soluzione sono stati tutti mantenuti)».

È a norma di legge?

«Assolutamente sì. Sia gli spazi riservati alle biciclette, sia quelli riservati ai pedoni, sia quelli ad uso promiscuo sono stati realizzati secondo le normative per garantire la sicurezza di tutti».

E i 10 metri in via Buoso da Dovara?

«Non sono casuali, ma sono un’indicazione ai ciclisti che percorrono la via nel senso di marcia dei veicoli a proseguire sul lato destro della carreggiata (la corsia dei bus e la pista di via IV novembre e corso Pietro Vacchelli è per i cicli contromano)».

E poi conclude: «La pista, lunga 2,8 km considerando entrambi i lati, ha consentito anche di riqualificare il marciapiede e di mettere in sicurezza quattro attraversamenti pedonali attraverso il posizionamento di aiuole centrali che stimolano le auto a rallentare e di varchi a protezione di ciclisti e pedoni. Forse non piacerà a tutti. L’importante è che sia utile e sicura e che faccia bene all’aria e all’ambiente!»