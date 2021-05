Ponte Giuseppe Verdi, rilievi sonici per rilevare i fondali

SAN DANIELE PO - Sono in corso rilievi sonici al ponte Giuseppe Verdi per rilevare il fondale del fiume in corrispondenza del viadotto e lo stato di conservazione delle pile. Si tratta di rilievi necessari per dare il via alla progettazione di un intervento finanziato dal ministero da 20 milioni di euro alla provincia di Parma.

Presenti il delegato alla viabilità Giovanni Bertocchi, il progettista e direttore lavori Gianpaolo Monteverdi, il sindaco di Roccabianca Alessandro Gattara e l'assessore Alberto Bini.

Nel frattempo proseguono le ricerche attraverso bandi ad hoc per ulteriori finanziamenti che consentiranno in futuro di costruire un nuovo ponte nella parte in alveo.