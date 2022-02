Raffiche a 100 chilometri orari: torna l'incubo maltempo

SPINO D'ADDA - Torna l'incubo tromba d'aria in paese un anno e mezzo dopo i disastri dell'estate 2020. Le raffiche a 100 chilometri orari - che stanno colpendo Spino e tutto il Cremasco - hanno causato seri danni ad alcune abitazioni civili via Adda, problemi anche per la copertura del cimitero e dell'asilo nido.