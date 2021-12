Musica con i fiocchi del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano–Crema

CREMA - Il Concerto del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano – Crema è una tradizione che si rinnova. Quest’anno porta il sapore della normalità. Hanno aperto la serata al teatro San Domenico, le parole del sindaco Stefania Bonaldi. Dopo aver rivolto a tutti i propri auguri insieme a quelli degli assessori Nichetti e Gramignoli e dell’amministrazione Comunale, Bonaldi ha voluto richiamare con orgoglio il forte senso di coesione e responsabilità della cittadinanza cremasca, dove il 92% di vaccinati dice quanta attenzione ci sia verso se stessi ma anche verso gli altri, soprattutto verso i più fragili.



IL DIRETTORE EVA PATRINI.

Forte della sua bravura e del suo entusiasmo sul podio il Direttore Eva Patrini: multiformi voci che dai meravigliosi strumenti sgorgano come un magnifico e generoso fiume dando vita ad un concerto dove risuonano musiche eleganti e deliziose come “l’entrata dei Boiardi” e le arie celeberrime dell’operetta “La vedova allegra”, moderne come nel medley dedicato a Glenn Miller o la Medwey march di J. Williams, classiche come l’amato Verdi con il suo coro di Zingarelle e Mattadori spagnoli ed evocative con le affascinanti melodie raccolte in Paris Montmartre.