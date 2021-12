Ponte sul Po, asfaltatura sulla rampa: chiuso fino alle 16

CASALMAGGIORE - Come annunciato ieri dal sindaco Filippo Bongiovanni, sono in corso dalle 9 di oggi, a cura dell'Anas, alcuni lavori di asfaltatura della rampa del ponte sul Po che collega la rotonda di Casalmaggiore. Il ponte è stato chiuso alle 7.45. Contrariamente a quanto previsto inizialmente, l'ordinanza dell'Anas prevede la fine lavori per le 16.

Il ponte è chiuso per chi deve andare verso Colorno, e viene indirizzato verso il ponte di Viadana, mentre è aperto per chi arriva da Parma a Casalmaggiore.

