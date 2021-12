Contro il palo e poi si ribalta con l'auto, muore una 74enne

CREMONA - Un terribile incidente stradale è avvenuto attorno alle 8 e 30 in via Sesto all'incrocio con via Piero Ferraroni. Una donna di 74 anni, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo della vettura, ha sbattuto contro un palo della luce e si è ribaltata nel campo attiguo. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Al loro arrivo, i sanitari di automedica e Croce Rossa hanno dovuto constatarne il decesso. I rilievi sono affidati agli uomini della Polstrada di Cremona. Non si esclude che la causa dell'incidente possa essere l'asfalto ghiacciato.