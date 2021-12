Strada ghiacciata, maxi tamponamento in tangenziale: 10 feriti

CREMONA - Il ghiaccio presente questa mattina sull'asfalto è la causa del maxi tamponamento che si è verificato dopo le 6 e 30 in tangenziale, sul cavalcavia di fronte al quartiere fieristico di Ca' de' Somenzi. Nello scontro sono rimaste coinvolte diverse auto e alcuni furgoni, con una decina di persone che sono ricorse alle cure dei sanitari. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti automedica e ben quattro ambulanze, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale. La comandante di vigili urbani Mary Bricchi invita gli automobilisti alla massima prudenza. Non è mancato tra i coinvolti un accenno di polemica, in merito allo scarso passaggio dei mezzi spargisale che avrebbero dovuto prevenire la formazione di ghiaccio.