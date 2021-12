Crolla il tetto di un'abitazione, nessun ferito

CORTE DE' FRATI - Questa mattina verso le 5 è crollato il tetto di un'abitazione del Comune gestita dall'Aler in via Castello a Corte de' Frati. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono in corso accertamenti da parte di una ditta incaricata dall'Aler per verificare l'agibilità dell'appartamento sottostante. Al momento non sembra si siano verificati particolari problemi. Sul posto anche i vigili del fuoco.