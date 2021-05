Cede parte del tetto, intervento dei vigili del fuoco

PIZZIGHETTONE - Intervento dei vigili del fuoco in corso a Pizzighettone per il cedimento di una parte di tetto in via Vittorio Emanuele. Nessun ferito, ma in base a quanto è stato possibile apprendere il crollo avrebbe riguardato la copertura di un edificio che si affaccia sul corso principale del borgo, sopra al solaio di un negozio. Pur trattandosi di immobile privato, è intervenuto anche il Comune per la messa in sicurezza e la delimitazione di una grondaia affacciata sulla strada pubblica. Sul posto anche la Polizia locale.