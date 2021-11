La 21enne Arianna Stella 'galoppa' alle finali nazionali di Miss Italia

VAILATE - L’ultima prova, prima di poter vivere un sogno: partecipare alla finale nazionale di Miss Italia. E’ proprio il caso di utilizzare questa metafora per Arianna Stella, la 21enne bellezza vailatese che sarà tra le protagoniste della fase decisiva dell’edizione 2021 del concorso: domenica e lunedì a Roma, all’hotel Crowne Plaza St. Peter’s si terrà la prefinale. Arianna ha 21 anni, studia biotecnologie all’università e in sella al cavallo Lightblue ha vinto nel 2018 e 2019 il Campionato lombardo di dressage. La giovane universitaria inoltre, vanta un quinto posto al Campionato italiano 2021. Lei e altre 199 ragazze italiane, provenienti da tutte le regioni, domani raggiungeranno la capitale. Alta 178 centimetri, è la detentrice della fascia di miss Eleganza Lombardia, conquistata a inizio ottobre nella serata di Ospitaletto nel Bresciano. Alla stessa selezione aveva partecipato anche Anna Sampò, 20enne di Pandino, che durante l’estate era stata protagonista di altri concorsi: Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta d’Europa.

ORGOGLIO CREMASCO

Per Arianna - che ha dichiarato su Facebook di essere "orgogliosa di poter rappresentare la Lombardia alle fasi nazionali" - emozioni a non finire e la prospettiva di una due giorni che ricorderà comunque per tutta la vita. Non sarà affatto semplice guadagnare l’ultimo atto. Le duecento ragazze invitate a Roma sono ovviamente tutte bellissime. Per entrare tra le 100 magnifiche della finalissima nazionale e poter dunque continuare con il sogno di diventare miss Italia, bisognerà avere la capacità di impressionare i giurati anche con la propria personalità e il proprio fascino. La sola Lombardia vanta uno schieramento di candidate di alto livello, in gran parte sotto i 20 anni.