Marina Di Guardo, grande festa per i suoi 60 anni

CREMONA - Marina Di Guardo, nota e apprezzata scrittrice - oltre che mamma dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni - ha festeggiato i suoi primi 60 anni a Bormio con le figlie Francesca e Valentina. Presenti gli amici più cari. Grande assente Chiara rimasta a Milano con la piccola Vittoria appena dimessa dall’ospedale.

LA FESTA COME UN SOGNO. «Una grande festa - ha scritto la scrittrice su Instagram -. Non ho mai avuto la gioia di una festa tutta per me. Ricordo ancora l'unico compleanno trascorso a dieci anni nella taverna di casa con pochi bambini, non li conoscevo bene perché mi ero trasferita da poco con la mia famiglia ed era stato un momento molto triste, come a volte le celebrazioni possono diventare».

E poi: «Quando alle mie ragazze è venuta l'idea di festeggiare i miei sessant'anni (ebbene sì, sono ben sessanta) con una vera festa è partito il sogno. È stato un evento meraviglioso, circondato dall'affetto di persone a me care, in un luogo suggestivo, con un'organizzazione perfetta. Un momento che rimarrà per sempre nella mia memoria. L'unico rimpianto: non avere avuto accanto Chiara e i bimbi, ma sono sicura che ci saranno tante altre occasioni».

Fotogallery: dal profilo Instagram di Marina Di Guardo