Halloween alle Colonie Padane: apertura straordinaria del Parco avventura

CREMONA - Apertura straordinaria del Parco Avventura, giochi, attività all’aria aperta ed espositori. E' la proposta del Parco Colonie Padane in occasione del ponte per le festività di tutti i Santi e del Gran Premio Guerciotti, gara internazionale di ciclocross per la prima volta a Cremona. L'appuntamento è per il pomeriggio di domenica 31 ottobre (dalle 16 alle 19) e la giornata di lunedì 1 novembre (dalle 9 alle 19). Gli itinerari sospesi tra gli alberi del Parco Avventura saranno accessibili con orario continuato domenica e lunedì dalle 9 alle 19. E per chi si presenterà mascherato è previsto uno sconto sul biglietto. I bambini e i ragazzi a partire dai 10 anni di età potranno anche cimentarsi in un gioco modello "Escape room" con enigmi e grattacapi per arrivare ad aprire un prezioso forziere. E per grandi e piccini, ci sarà uno spazio ludoteca itinerante con i giochi della tradizione popolare a cura dell’Associazione Energia ludica. Oltre alle attività, al Parco Colonie ci saranno molti espositori: passeggiando tra i vialetti del Parco, si potranno trovare le sculture in legno del Movida Wood Speed Carving della Valle Camonica, capi e accessori della sartoria sociale “Un filo pazzesco” della Cooperativa Gruppo Gamma, prodotti in legno della falegnameria sociale “Sharewood” e frutta e prodotti biologici dall’Azienda agricola Rigenera della Cooperativa Nazareth. In più, sono previste bancarelle di decorazioni, incensi e pietre, oggettistica, borse, hobbistica e divanetti.

Anche il Bar delle Colonie Padane, per l'occasione, effettuerà un'apertura straordinaria: domenica e lunedì dalle 7 alle 19 saranno disponibili, sotto il portico delle Colonie e al food truck Bistrottino, colazioni, merende, spuntini e aperitivi. Un'opportunità bella e variegata di svago e divertimento per bambini, ragazzi e famiglie. Per chi rimane in città e per chi viene a visitarla in occasione delle festività. Nel bellissimo contesto, colorato di autunno, delle Colonie Padane. Per maggiori informazioni, occorre contattare la Cooperativa Gruppo Gamma, telefonando al numero 3314085264 o mandando un’email a parcoavventuracremona@coopgruppogamma.it.