Puliamo il mondo in scena a Cremona: «Stiamo lavorando per noi»

CREMONA - «Stiamo lavorando per noi»: con lo slogan di Legambiente stampato sulle pettorine gialle, i volontari di Puliamo il mondo 2021 oggi hanno dato il via alle operazioni di raccolta dei rifiuti abbandonati in strada nella zona del Quartiere 5, fra Borgo Loreto, San Bernardo e Naviglio.

Prima la distribuzione di guanti, sacchi per la differenziata e pinze per recuperare praticamente ogni tipo di rifiuto, quindi la suddivisione delle zone da ripulire, fra cartacce, mozziconi di sigaretta, frammenti di involucri plastici disseminati un po' ovunque.

L'iniziativa - collocata nell'ambito della Festa del Volontariato promossa da CSV Lombardia Sud, Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona e Forum del Terzo Settore, in sinergia tra associazioni della città e Comitati di Quartiere e Trama dei Diritti - ha visto la partecipazione di un gruppo di cittadini in parte già sostenitori del Circolo Legambiente Vedoverde di Cremona, e in parte residenti del quartiere e delle zone limitrofe. Un'azione pratica e simbolica al tempo stesso per richiamare l'attenzione non solo sulla responsabilità di ciascuno di noi nel mantenere puliti i quartieri, ma più in generale sulla cura dell'ambiente nella seconda città più inquinata d'Europa secondo uno studio dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (Aea).