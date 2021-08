Gli angeli di San Rocco tornano a "volare"

CASALMAGGIORE - Ancora qualche giorno e i lavori per la messa in sicurezza della chiesa di San Rocco, fermi da oltre un mese per un problema di allacci elettrici, ripartiranno, ma nel frattempo è stato completato il recupero e il consolidamento degli angeli posti sulla facciata, uno degli apparati decorativi più suggestivi del luogo di culto casalese. «Eravamo in attesa che venisse collocato un contatore elettrico per alimentare la gru che si trova sul posto ormai da luglio, e per la quale paghiamo il noleggio, e adesso finalmente è stato posizionato, per cui entro pochi giorni i lavori dovrebbero finalmente ripartire», riferisce l’architetto Gabriele Pezzini, che ha progettato l’intervento e che cura Le cose si sono dilungate un po’, visto che il pagamento per l’allaccio elettrico era stato effettuato il 5 luglio scorso. «Adesso, comunque, sembra che la situazione si sia sbloccata», conferma il progettista. «Dobbiamo necessariamente completare le opere entro il 15 ottobre, ma se non interverranno nuovi ostacoli dovremmo farcela», riferisce Pezzini.



Il progetto riguarda il risanamento conservativo per la messa in sicurezza della struttura muraria con il consolidamento e rinforzo della attuale copertura dei resti della chiesa, che è di proprietà della parrocchia di Santo Stefano e San Leonardo ed è sottoposta a vincolo artistico. Un edificio che, posto sulla via del pellegrinaggio per la Madonna di Loreto, tra il Cinquecento e il Settecento rappresenta un punto di riferimento importante per i fedeli. L’intervento può contare sull’aiuto economico del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che ha stanziato un contributo di 100 mila euro e anche sul sostegno fattivo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.