I madonnari animano la Galleria degli Antichi

SABBIONETA - La maratona d’arte sacra è regolarmente partita questa sera quando la Galleria degli Antichi si è animata con l’arrivo del gruppo dei madonnari. Una presenza che ha subito destato la curiosità di turisti e sabbionetani, consapevoli di trovarsi di fronte a una manifestazione del tutto singolare.

Gli artisti del gessetto, infatti, hanno iniziato a impostare i propri bozzetti che saranno poi perfezionati nel corso delle ore notturne e, come da programma, terminati nelle prime ore di domani mattina. Un impegno che durerà anche per tutta la giornata di Ferragosto.



Una notte e un giorno interi, dunque, a dipingere soggetti sacri ispirati al tema della Madonna dell’Assunta e di altre raffigurazioni religiose legate al territorio. Con spazio anche per i più piccoli cui è stata riservata un’ottima opportunità: oltre ad ammirare l’abile mano degli artisti all’opera, i bambini potranno a loro volta cimentarsi nella produzione di piccole opere con cartoncini e gessetti messi a loro disposizione in uno spazio dedicato, dove potranno provare anch’essi, per un giorno, l'emozione di diventare piccoli madonnari.

L’iniziativa è a cura della Pro loco di Sabbioneta che ha allestito un gustoso programma nell’incantevole cornice della Città Ideale, all’ombra di uno dei suoi monumenti più belli, ovvero la Galleria degli Antichi.