Madonnari, domani la maratona notturna dei 'gessetti sacri'

SABBIONETA - Una notte e un giorno interi a dipingere soggetti sacri ispirati al tema della Madonna dell’Assunta o di altre raffigurazioni religiose legate al territorio: l'arte madonnara si appresta a vivere una gustosa maratona. Domani dalle 19 sotto la Galleria degli Antichi gli artisti inizieranno a impostare i loro bozzetti che nel corso della notte e fino al mattino del Ferragosto verranno dipinti in diretta sotto gli occhi dei presenti. Per i più piccoli è prevista una bella novità: oltre ad ammirare l'abile mano degli artisti all'opera i bambini potranno a loro volta cimentarsi nella produzione di piccole opere con cartoncini e gessetti messi a loro disposizione in uno spazio dedicato, dove potranno provare anch’ essi, per un giorno, l'emozione di diventare piccoli madonnari. L'iniziativa è a cura della Pro loco di Sabbioneta.