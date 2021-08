Viaggio fotografico all'interno dell'hub vaccinale di Sapiens

CREMONA - È una sede molto grande, che si trova sulla ‘Castelleonese’ lato Cremona Po, appena oltre il confine del territorio cittadino, in comune di Castelverde. La struttura ha due piani, più un terzo terrazzato, uffici, aule, un amplissimo magazzino e una zona parcheggi molto grande che circonda la sede in tutti i suoi lati. Il personale operativo di Sapiens in loco è formato da sole 10 persone e quindi l’agenzia, ha deciso senza indugi di mettere a disposizione la sua sede per farne il nuovo polo vaccinale. Per i dipendenti dell’agenzia non ci sarà nessun stravolgimento, considerando che la parte dei loro uffici non verrà minimamente interessata dall’hub e anche gli ingressi saranno diversi. Sapiens ha deciso di mettere a disposizione di Asst, tutta l’area delle aule di formazione, praticamente mai utilizzate dall’inaugurazione nel febbraio dello scorso anno a causa della pandemia e l’ampia area del magazzino, che verrà totalmente sgombrato per essere messo a disposizione del polo vaccinale.

Stesso discorso vale per gli spazi all’esterno dell’azienda, che già oggi sono adibiti a parcheggio. Si tratta di spazi notevoli che circondano tutta la superficie dell’agenzia e potranno ospitare un gran numero di auto. L’Asst si è messa immediatamente in moto per fare un sopralluogo e ha riconosciuto in Sapiens il luogo ideale per realizzare il nuovo polo vaccinale. Lo spazio interno risulta essere poco più di un quarto di quello della Fiera, ma assolutamente funzionale alle esigenze che ci saranno da settembre in poi.

FOTO: FOTOLIVE/PAOLO CISI