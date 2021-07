Nella notte della festa anche vandalismi

CREMONA - Dopo la notte di festa che ha entusiasmato i cremonesi - tra cori, fuochi d'artificio e allegria - resta l'amaro in bocca per episodi gratuiti di vandalismo, di pochi esagitati, che hanno pensato bene di distruggere ciò che trovavano sulla loro strada.

Ad avere la peggio sono stati i tavoli del locale Osteria L'Amministrazione (in via Ala Ponzone) lasciati dal titolare Gianluca Vezzoni impilati all'esterno sotto i portici di via Monteverdi e ritrovati distrutti. Una brutta sorpresa che non ha nulla a che vedere con i festeggiamenti per l'impresa dell'Italia del calcio, ma che ha dato a gruppetti di incivili la possibilità di sfogarsi senza ritegno.